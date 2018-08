A margine della classica amichevole tra Juventus A e B a Villar Perosa, John Elkann, presidente e aministratore delegato di Exor, ha parlato a Sky Sport: "Villar Perosa è un momento unico, che ha solo la Juve. Ci si ritrova qui, in famiglia, in una partita dove può solo vincere la Juventus ed è un momento magico vedere ogni anno l'entusiasmo dei bambini, che crescono e diventano adulti. Bellissimo vedere come la Juve sia importante in tutta Italia: questa è la ragione per cui la Juve è straordinaria".



JUVE AL TOP - "La Champions League? La Juve è tra le più grandi squadre della storia del calcio, quest'anno è fortissima, una delle più forti di sempre. Abbiamo sempre ambizioni molto alte, ogni anno qui si festeggia quanto ottenuto e si riflette su quanto ancora da conquistare. Cristiano Ronaldo? Nella squadra più forte del mondo avere il giocatore più forte del mondo è un buon connubio. Oggi è la prima volta che gioca con i compagni, vedere come si è integrato con la squsdra e il primo gol segnato promette grandi cose".