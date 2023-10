Together, a black and white show è l'evento dedicato a celebrare il centenario di proprietà della famiglia Agnelli. A margine della serata, le parole di John Elkann, ad di Exor, la holding che controlla la Juve, presente all'evento.



"Questa sera si sente uno dei significati della Juve che è anche nel nome: la gioventù Si tratta di una serata bellissima, con tanti ragazzi e bambini e sono felice si possa vedere perché è un momento forte. Futuro? Il legame della nostra famiglia è da 100 anni. La passione è la cosa più importante, è forte tra la mia famiglia e la Juve e come in tutte le famiglie juventine. Il segreto è la Juve che è un grandissimo amore da parte di tutti noi juventini, che si tramanda di generazione in generazione. I giovani della famiglia giocano a calcio, la Juve è una parte della loro vita e della nostra. Stanno giocando anche ora".