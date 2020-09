John Elkann, presidente di Exor, in occasione è stato intercettato da Sky Sport a Firenze, in occasione della festa per i 1.000 Gp in Formula Uno della Ferrari. Tra i temi toccati anche gli obiettivi della nuova Juventus di Andrea Pirlo: "​Dopo aver vinto nove scudetti di fila, arrivare al decimo è ciò su cui tutti puntiamo. È un obiettivo importante e difficile, ma abbiamo un allenatore che sa cosa vuol dire vincere".



SULLA FESTA FERRARI - "La Ferrari è indescrivibile, è passione, nessun altro ha raggiunto i 1000 Gran Premi in Formula 1. Siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto, ma questa scuderia non è solo passato: siamo fiduciosi per il futuro. Quando si ha una lunga storia come la nostra, si sa che ci sono momenti belli e difficili, e che proprio nei momenti dolorosi come quello attuale è importante ripartire e andare oltre. Su questo siamo ora impegnati. I miei ricordi da ferrarista? Io ho avuto la grandissima fortuna di crescere nel periodo di Schumacher...".