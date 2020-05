Joao Santos, agente di Jorginho, centrocampista del Chelsea, parla a Taca La Marca del futuro dell’ex Napoli, accostato alla Juve per il dopo Pjanic: “Se mi si chiede se a Sarri piace Jorginho, dico di sì dopo il loro passato. Non posso dire nulla sul mercato, visto che non avuto alcun contatto. Jorginho ha ancora tre anni di contratto e si trova bene al Chelsea, ma se dovesse arrivare un’offerta di mercato importante, la trattativa potrebbe andare in porto. In tal senso due top club europei, non italiani, mi hanno contattato. Il rimpianto italiano? Era difficile in quel momento visto che per una squadra italiana era davvero complicato pareggiare l’offerta del Chelsea. Il campionato italiano ci ha perso sicuramente, ma bisogna fare attenzione soprattutto ai giovani, come poteva essere Verratti, che è andato al PSG per soli 15 milioni, e sarebbe stato un grande affare”.