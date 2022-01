A questo punto Kaio Jorge è chiuso. Lo era già prima, figuriamoci ora. Ma la caccia a una squadra da cui ripartire in prestito è iniziata forse troppo tardi, non c'è grande intesa tra il club giusto secondo l'entourage e quello che crede la Juve. In piedi ancora la pista Cagliari, ma per Mazzarri non è una priorità. All'estero resta il Granada in pole. Attesi sviluppi in chiusura di mercato.