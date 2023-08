Tre lampi, tre reti, tre urli di gioia dopo tanta sofferenza a causa degli infortuni. Dal suo arrivo alla Juventus nell'estate del 2021,ha passato molto più tempo in infermeria che sul campo. Un problema muscolare, una lesione del tendine rotuleo e il ritardo di condizione da essa derivante lo hanno tenuto ai margini tutto sommato per circa due anni, eppure lui è ancora giovanissimo -- e con carte importanti da giocare nel prosieguo della sua carriera.Due anni fa, appunto. In un'amichevole contro la, Kaio aveva segnato unacontro i giovani di Next Gen e Primavera; un tiro al volo, uno affilato sul secondo palo, un controllo e tiro sull'uscita del portiere.e per rimettersi a disposizione di Allegri, che ne ha voluto fortemente l'arrivo a Torino.Adesso Kaio Jorge deve decidere assieme alla Juventus come è meglio muoversi, dato che due anni persi non sono bazzecole e: qualcosa dal suo Brasile, qualcosa dall'Italia (il Frosinone in prima fila e presente ieri all'amichevole in famiglia proprio per visionarlo), ma il ragazzo ha ribadito anche ieri di; e allora la soluzione, visto che ha 21 anni, potrebbe essere quella di una discesa nella, l'Under 23 che gioca in Serie C, per, mantenendo la possibilità di essere chiamato all'occorrenza in prima squadra. Del resto, qualche allenamento con i ragazzi diKaio Jorge l'ha già fatto in questi giorni...