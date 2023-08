Intervistato da Tuttosport, Kaio Jorge, attaccante della Juventus, ha parlato della sua attuale situazione ripercorrendo anche le tappe del doloroso infortunio al ginocchio: "Prima avevo una paura incredibile di farmi male al ginocchio. Sapevo che si trattava di un problema serio e che sarebbe stato difficile tornare in perfetta forma: quando è successo ho immaginato un sacco di cose brutte. E avevo paura che il ginocchio non si sarebbe più ripreso".



"VOGLIO LA JUVE" - Il brasiliano, classe 2002, ha l'obiettivo di rimanere nell'organico di Allegri, nonostante si sia palesata la possibilità di un prestito (Frosinone neopromossa in pole): "Io vorrei giocare qui, nella Juve. Ma questo non dipende solo da me: devo parlare con la dirigenza e il mister per capire cosa sarebbe meglio per me, se andare in prestito per giocare un po’ di più o rimanere per imparare ancora. Devo ancora aspettare".