Kastanos torna alla Salernitana. Il club campano del presidente Iervolino ha trovato l'accordo per riscattare a titolo definitivo dalla Juventus il centrocampista cipriota classe 1998, pronto a firmare un contratto per le prossime quattro stagioni fino a giugno 2026.



La Salernitana non esclude altri ritorni: Zortea dall’Atalanta e Verdi dal Torino. Per l'attacco in alternativa a Piatek piace Maupay del Brighton.