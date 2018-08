Moise Kean sulle orme di Mario Balotelli: il baby bomber della Juventus piace al Nizza. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il club bianconero è intenzionato a far partire l'attaccante in prestito e lo cederebbe a titolo definitivo solo in caso di offerte sostanziose, ma in quel caso vorrebbe garantirsi la "recompra". In questa partita, pesa e parecchio la volontà di Mino Raiola, agente di Kean (e pure di Balotelli): il legame del suo assistito con la Juve si esaurisce a giugno 2020 e ciò significa che tra un anno potrebbe tornare a casa con contratto in scadenza.