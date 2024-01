Juve, Kean al centro del mercato: rinnovo, cessione e indice di liquidità

Tanti nomi, tante possibilità, due strade da percorrere che passano anche dal futuro diLanaviga a vista in questo mercato di gennaio con un'idea ben precisa in testa, quella di regalare aun centrocampista che sostituisca numericamente e tecnicamente(non quindi un mediano, ma un incursore con gol nelle gambe). E sono tanti i profili che di giorno in giorno Giuntoli e Manna stanno prendendo in considerazione o che vengono offerti da intermediari ai bianconeri che però hanno davanti a sé o la semplice possibilità di inserire un prestito secco con ingaggio contenuto, oppure, per poter arrivare a un colpo a titolo definitivo o quantomeno che preveda un investimento, servirà prima creare margine nei conti ampliando l'indice di liquidità.L'ex-PSG ed Everton è tornato ormai da 2 anni e mezzo alla Juventus, ma con l'esplosione di, la crescita die il ruolo di, rischierebbe di rimanere bloccato nel ruolo di quinta o al massimo quarta scelta per Allegri.e, anche per questo, sta valutando il mercato per cercare una soluzione. Il, il, ma anche e soprattutto lasono i club più interessati a lui e che stanno muovendo passi importanti.E allora come si sposa questa idea del ragazzo con quella della Juventus di rinnovare il suo contratto? La spiegazione è nell'ormai celebre "indice di liquidità" e nella gestione dei costi fissi annuali del club bianconero.. Per questo, chiunque voglia arrivare a Moise Kean dovrà sobbarcarsi il costo che la Juve ha a bilancio per lui, quantomeno dei prossimi sei mesi.anche soltanto in prestito per 6 mesi, dovrebbe coprire il costo diQuello che è il rischio per la Juventus è quello di ritrovarsi poi a giugno il giocatore di nuovo a Torino e con un solo anno di contratto rimasto. Il rinnovo servirebbe quindi sia a, sia a garantire condizioni ancor più favorevoli a chiunque voglia prenderlo in prestito in questa sessione.abbassando quindi, e di tanto, quei 6 milioni di euro da coprire per non far fare alla Juventus un passo indietro a bilancio.