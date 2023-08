Zero minuti giocati in campionato. E, al momento, zero offerte concrete dal mercato. La stagione di Moise Kean con la Juventus è iniziata come peggio non poteva. Il 2023-24 per il classe 2000 di Vercelli dovrebbe rappresentare l'ennesima occasione per un rilancio, anche in chiave Nazionale, ma per ora le premesse sono di tutt'altro segno.



LE OFFERTE - Sfumata l'ipotesi Fulham, che ha giudicato troppo alta la richiesta della Juve di 35-40 milioni di euro, e svanita anche la pur flebile pista che lo avrebbe portato alla Roma, per Kean al momento non ci sono offerte, se si eccettua una proposta del Siviglia (prestito secco, con parte dell'ingaggio da 2,5 milioni pagata dalla Juve) che a Torino non vogliono prendere in considerazione.



IL GELO - Situazione glaciale quindi, così come glaciali sono i rapporti fra l'agente di Kean, Alessandro Lucci, e la Juventus, a causa della querelle in corso fra la società bianconera e Leonardo Bonucci, l'assistito più eccellente fra quelli gestiti da Lucci alla Continassa.



LE OPZIONI - In ultima analisi, Cristiano Giuntoli proverà a sondare il mercato da qui fino a venerdì, per trovare una collocazione a Kean che permetterebbe ai bianconeri di fiondarsi su Alvaro Morata oppure per tentare un disperato rilancio per Domenico Berardi. Il tempo stringe, la Juve ha fretta, Kean ne ha meno e aspetta, convinto comunque, in caso di permanenza, di potersi giocare le sue carte come già avvenuto la scorsa stagione (40 presenze e 8 gol).