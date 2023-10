Kean non ci sta. L'attaccante della Juventus ha fatto fatica ad accettare la decisione del Var di annullargli il gol nel corso del match tra Juventus e Verona, per una sbracciata nei confronti del difensore del Verona. Le immagini successive, però, mostrano come lo stesso Faraoni vada a terra dolorante solo dopo il gol di Kean, come se fosse una simulazione Kean su Instagram ha commentato in inglese "Hustlers don’t stop , they keep goin’ !",