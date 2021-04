Incroci di mercato sull'asse Psg-Juventus: Tuttosport riporta che i francesi starebbero pensando ad Arek Milik per l'attacco. Il polacco ha trovato continuità al Marsiglia e nelle scorse sessioni di mercato è stato vicino alla Juventus, che se Milik dovesse andare a Parigi potrebbe provare l'affondo per Kean, di proprietà dell'Everton e in prestito al Psg.