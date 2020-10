All'ultimo giorno di mercato Moise Kean è diventato un nuovo giocatore del Paris Saint-Germain. In prestito fino al 30 giugno 2021, secondo France Football per l'ex Juve, deluso dal mancato ritorno in bianconero, c'è un diritto di riscatto, nonostante le smentite del Psg: 20 i milioni di euro con cui i parigini possono assicurarsi l'ex Juve al termine della stagione.