Il futuro di Moiseè ancora di fronte ad un bivio. La Juventus è pronta a cedere il giovane attaccante a titolo definitivo (mantenendo la recompra) oppure in prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore del club bianconero. Ieri si sarebbe dovuto svolgere un incontro tra i rappresentati della Juve e quelli del Parma ma l'incontro è saltato e la Juve è ancora in attesa dell'offerta giusta. C'è ancora tempo per cedere Kean visto che il mercato in paesi come Spagna e Francia termina al 31 agosto. Se, però, i bianconeri non dovessero ricevere la proposta adatta allora la Juve sarebbe pronta a confermare Kean in squadra almeno fino a gennaio.