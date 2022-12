Maledetta sosta, avrà pensato Moise Kean dopo l'ultima partita prima della pausa per il Mondiale. L'attaccante della Juventus ha segnato tre gol nelle ultime due gare tra Verona e Lazio, con la Cremonese si candida per un posto da titolare anche perché Vlahovic sta ancora lavorando a parte per smaltire la pubalgia. Difficilmente Allegri avrà il serbo a disposizione per la gara del 4 gennaio.



LE CIFRE - Nei giorni scorsi intanto Kean ha deciso di cambiare agente: ha interrotto il rapporto con Raiola affidandosi all'agenzia di Alessandro Lucci, che nella Juventus gestisce anche Bonucci e Cuadrado. La Juve finora ha speso 7 milioni per avere Moise in prestito dall'Everton nella stagione scorsa e in quella in corso, in estate dovrà investirne altri 28 - più eventuali 3 di bonus - se dovesse decidere di riscattarlo. Al momento i bianconeri sono decisi a confermare il giocatore a Torino anche nella prossima stagione, a maggior ragione se dovesse continuare con questo rendimento.



GLI OCCHI PUNTATI - Non è esclusa però l'ipotesi di un riscatto per poi rivenderlo a una cifra superiore. Kean ha sempre avuto mercato in Premier League, in passato si era interessato il West Ham e nei prossimi mesi potrebbe arrivare qualche richiesta per il classe 2000: se dovessero presentarsi proposte da più di 30 milioni la Juve le prenderebbe in considerazione. Oggi intanto la Juve si coccola Kean, il nuovo bomber di Allegri.