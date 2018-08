Il futuro di Kean resta a un bivio preciso: quello che porterà direttamente il ragazzo a scegliere una destinazione. Come riportato da Tuttosport, sulle sue tracce non c'è soltanto il Parma di D'Aversa: le offerte dall'estero superano quelle italiane. Mino Raiola sta aspettando e valutando: Monaco, PSV e Nizza hanno già fatto recapitare in casa Juve degli interessamenti non di poco conto. Ma il fronte emiliano è quello più caldo.