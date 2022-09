Involuto, irriconoscibile, invendibile (per ora). Questo si è rivelato essere Moise Kean dopo il ritorno alla Juve, lui che pure avrebbe voluto interrompere l'esperienza in estate con la benedizione del club bianconero. Solo che nessuno sul mercato si è convinto a mettere sul piatto i soldi necessari per anticipare il riscatto dall'Everton. Riscatto che si avvicina al termine di questa seconda stagione in prestito, con la Juve che finirà per pagare Kean 38 milioni: 7 milioni per i due anni a titolo temporaneo, 28 per il riscatto più altri 3 di bonus.