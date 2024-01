Juve, Kean ha deciso: vuole solo l'Atletico Madrid. E sul rinnovo...

Moise Kean ormai ha deciso. Accetta di lasciare la Juve in prestito, rimanda ogni ragionamento di rinnovo del contratto che forse in questa fase tutelerebbe più il club bianconero che se stesso, lascia cadere tutti gli altri interessamenti che non possano portarlo all'Atletico Madrid. Una situazione che complessivamente non può accontentare al massimo la stessa Juve ma che a questo punto appare in via di definizione. Cosa manca prima delle visite mediche che rumors dalla Spagna vogliono programmate già per questa settimana? Gli ultimi dettagli tra Juve e Atletico Madrid per esempio, soprattutto almeno una cessione nel reparto offensivo da parte dei colchoneros che possa fare spazio all'arrivo di Kean. Che quindi ha prima fatto cadere la richiesta di informazioni di Bologna e soprattutto Monza, poi ha messo in stand-by le più interessanti proposte della Fiorentina e del Rennes, infine non si è fatto scaldare dalle ipotesi che lo avrebbero portato sempre in Liga ma al Siviglia o in Bundesliga alla corte della rivelazione Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. Aspetta solo di ripartire quindi Kean, fermo ormai da alcune settimane per il riacutizzarsi di un problema alla tibia e che cerca continuità per poter difendere il posto in Nazionale in vista di Euro 2024.