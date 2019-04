Moise Kean vuole superare Alessandro Del Piero. Non per quanto fatto in carriera dal numero 10 da leggenda nella storia bianconera, da record con le sue 705 presenze e i suoi 290 gol tra tutte le competizioni, numeri ancora irraggiungibili perfino nell'immaginario futuro del gioiello classe 2000. Bensì per quanto può raggiungere Kean in questo finale di campionato, a 19 anni, da grande protagonista nell'attacco di Massimiliano Allegri.



IL TRAGUARDO - Del Piero, nella propria stagione d'esordio alla Juventus nel 1993/94, a 19 anni come Kean oggi, aveva raccolto 5 gol in 11 presenze in stagione in Serie A. Per Kean sono già 5 le reti nelle prime 7 partite giocate in campionato quest'anno e il sogno è quello di superare la leggenda bianconera con un gol già oggi contro la Spal, magari che possa valere l'ottavo scudetto consecutivo. Poi sarà rinnovo con i colori bianconeri, fino al 30 giugno del 2024.