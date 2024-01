Juve-Kean, idea prestito per la Nazionale

Che futuro per Moise Kean? L'attaccante italiano della Juventus è ancora fermo ai box, ma nel suo futuro, almeno fino a fine stagione, potrebbe non esserci la società bianconera.



Con l'esplosione di Kenan Yildiz che oggi è a tutti gli effetti uno dei 5 attaccanti a disposizione di Massimiliano Allegri, il quale però ne usa soltando due a partita nel suo 3-5-2, l'ex PSG potrebbe trovarsi a vedere ridotte al lumicino le chance di giocare minuti e partite importanti.



Con l'Europeo all'orizzonte e con l'obiettivo di essere convocato da Luciano Spalletti con l'Italia, Kean sta valutando l'ipotesi di un addio in prestito per trovare una squadra che gli permetta di mettersi in mostra, avere continuità e arrivare a giugno in forma.