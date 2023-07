Moise Kean, attaccante della Juventus, ha parlato in conferenza stampa, presentando così la tournée americana.



RIPARTIRE - "Deve essere un inizio importante, per tutti e per me. Col Barcellona buon test per iniziare bene, speriamo di fare ben, perché iniziare bene è sempre importante, così come fare risultato"



TOURNEE USA - "Siamo una grande squadra, credo che la Juventus debba essere una delle squadre presenti. Il City? Sono una grande squadra, lo sanno tutti, proviamo a essere allo stesso livello, lavorando duro e migliorando".



PULISIC - "Tanti ragazzi lo supporteranno dagli Usa, è appena arrivato al Milan, credo sia uno dei pochi. Saranno grandi avversari negli Usa, un buon momento per prepararci".



OBIETTIVI - "Competere con questa squadra, preparare le partite. Importante giocare ad alto livello, proviamo a fare il nostro meglio nelle migliori condizioni possibile".



CITTA' USA - "Vado spesso negli Usa, sono molto contento di tornare. Di mostrare quanto il calcio sia importante lì. Dare le emozioni che il calcio può dare".



CONTRO LE BIG - "Come aiuta la preparazione? Amo competere. Farlo con le squadre più grandi. Sarà molto importante per noi, per me, far vedere che siamo concentrati al massimo. Il resto verrà da sé. Come cresce la competizione? La mentalità della Juventus è vincere sempre, sono cresciuto qui e lo so. Saranno partite importanti, come la pre season. Prepariamoci al meglio".