Brutte notizie per Massimiliano Allegri che perde per infortunio Moise Kean. Il centravanti italiano ha a lungo ricoperto il ruolo di prima scelta per la Juventus per sopperire agli infortuni di Vlahovic e Chiesa, ma proprio in quelle settimane ha sofferto di un problema alla tibia che lo staff medico ha gestito e contenuto.



FUORI 1 MESE - Ora però, come ufficializzato dallo stesso Allegri in conferenza stampa: "Kean sarà out perché ha un problema alla tibia, l'abbiamo portato avanti, ma ora è il momento che si fermi 3-4 settimane per risolverlo".



QUANDO TORNA - Un mese nella peggiore delle ipotesi vorrebbe dire per la Juventus rivederlo sicuramente nel 2024. In questo periodo i bianconeri affronteranno nell'ordine Genoa, Frosinone, Roma, due volte la Salernitana (in Coppa Italia e campionato) e poi il Sassuolo esattamente il 14 gennaio. È questa la gara da cerchiare in rosso, o, al più quella successiva in trasferta col Lecce.