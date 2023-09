Il mercato della Juventus non è stato così entusiasmante come in tanti si sarebbero aspettati con l'arrivo di Cristiano Giuntoli a Torino. Il nuovo direttore dell'area sport ha dovuto fronteggiare diverse "emergenze" che hanno inevitabilmente condizionato le sue scelte nella sua prima stagione in bianconero. La più importante, ovviamente, è stata la gestione economica di un bilancio che ha richiesto tanti sacrifici soprattutto di giovani talenti, e un monte ingaggi ingombrantissimo tenuto sotto la linea di galleggiamento grazie all'uscita di Leonardo Bonucci. Già proprio la gestione dell'ormai ex-capitano è stata a dir poco complicata, con una battaglia legale che si prospetta ancora accesa e che, inevitabilmente, ha condizionato i rapporti con il suo agente che in rosa, non a caso, ha altri due potenziali esuberi fra i suoi assistiti: Filip Kostic e Moise Kean.





RIMASTI A TORINO - Nelle ultime due settimane di mercato, infatti, la Juventus ha provato a piazzare sul mercato oltre all'ex difensore finito all'Union Berlino, anche l'esterno serbo e l'attaccante italiano che non hanno infatti visto il campo nelle prime due giornate di campionato. Kostic è stato trattato a lungo da diversi club di Premier, con il West Ham su tutti, mentre per Kean solo un abboccamento da parte del Fulham. Nessuna offerta ufficiale è però arrivata sul tavolo della Juve con la netta sensazione che anche da parte del suo agente non ci sia stata la volontà di "venire incontro" alle esigenze del club bianconero.



L'OBBLIGO DI ALLEGRI - Kostic e Kean oggi sono quindi rimasti a Torino e, a differenza delle prime due giornate, ora per entrambi possono riaprirsi le porte del campo da gioco. In sostanza la palla passa da Giuntoli ad Allegri che da "aziendalista" e "gestore" oggi ha un obbligo ben preciso in vista del proseguo dell'annata e delle prossime sessioni di calciomercato. 2,5 milioni netti più bonus il serbo, e altri 2,5 più bonus per l'Italiano non possono essere dispersi. L'allenatore toscano dovrà inevitabilmente ricucire lo strappo con i due giocatori, con il loro agente e rigenerare valore per il club. Già stasera, contro l'Empoli, si capirà la nuova linea del club.