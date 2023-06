Moise Kean non parteciperà all'europeo Under 21 con l'Italia. L'attaccante della Juventus ha lasciato il ritiro della nazionale: il motivo non è legato ad un infortunio, ma ad una scelta condivisa con lo staff e con il ct Nicolato.

L'allenatore infatti aveva chiesto al classe 2000 un certo tipo di atteggiamento e impegno, non trovando riscontro da parte di Kean.



PRIVO DI MOTIVAZIONI - La convocazione tra gli Azzurrini, come per Tonali, è giunta a sorpresa, dopo che l'attaccante negli ultimi anni aveva avuto ben poco spazio con l'italia, minore e maggiore: questo dopo il precedente poco felice dell'ultimo Europeo Under 21, quando con l'amico Zaniolo era stato messo fuori rosa da Luigi Di Biagio per un ritardo alla riunione pre-partita. Kean ha dunque abbandonato lo stage che precede l’Europeo dopo un colloquio col ct, nel quale ha espresso la sua poca convinzione a rimanere in quel contesto perché ormai inadatto per l'Under, dopo una stagione comunque altalenante.