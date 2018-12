Moise Kean sarà ospite d'onore per la presentazione del progetto "Sport per tutti" ad Asti, città dove è cresciuto. Ecco il comunicato del comune piemontese:"L’Assessorato allo Sport del Comune di Asti, grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti sostiene da anni il progetto “Sport per tutti” , finalizzato a molteplici obiettivi primo fra tutti l’ inserimento sportivo di ragazzi le cui famiglie risultano economicamente svantaggiate nelle società sportive per praticare una disciplina a titolo gratuito, promozione culturale della pratica motoria e sportiva per tutti, accessibilità alla pratica sportiva sviluppando azioni che possano essere veicolo di esperienze concrete di integrazione sociale e aggregazione e di benessere psico/fisico. Considerate dunque le finalità del progetto, la Civica Amministrazione comunale ha nominato comein campo con il Siviglia ed ha scritto un nuovo primato con la maglia della Nazionale Under 21. La città ne è orgogliosa e come testimonial del progetto sarà un esempio per tutti i ragazzi che vorranno provarci e crederci, con sacrifici e impegno perché “nessun sogno è troppo grande” L’atleta Moise Kean sarà ospite d’onore alla conferenza stampa di presentazione del progetto “Sport per Tutti” che si svolgerà il giorno 19 dicembre 2018 alle ore 17.00 presso il Polo Universitario “ Rita Levi Montalcini” Aula Magna “ Umberto Veronesi” di Asti".