Tempo al tempo. E le attese, e le panchine, e i minuti passati a guardare facendo tremare le gambe per la voglia e non di certo per l'emozione. Tutto finito, Moise. Tocca a. Tocca a lui e a lui soltanto. Perché dopo una stagione intera a tenere duro, stavolta l'attaccante classe 2000 infila la maglia e i calzoncini, si prende la pacca sulle spalle di Allegri e guida la Juve 2.0 che da adesso in poi dovrà chiudere la pratica scudetto, benché si tratti fondamentalmente di purissima formalità. Tocca a lui, e toccherà a lui anche dare un segnale. Per il futuro e specialmente per il presente. Perché questo tempo passato a osservare non si trasformi in semplice sabbia finita nella clessidra sbagliata.