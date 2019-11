Il flop di Moise Kean all'Everton sta facendo riflettere l'attaccante ex Juve e il suo agente Mino Raiola sulla strada da intraprendere nel mercato di gennaio. L'attaccante dell'Under 21 sogna un posto all'Europeo, posto che Roberto Mancini è disposto a concedergli a patto che giochi di più (e meglio). Dove potrebbe accadere? Forse al Milan, club a cui Raiola l'ha offerto nei giorni scorsi, durante le trattative per l'arrivo di Ibrahimovic in rossonero. Kean può ritrovare la Juve da avversario a partire da gennaio anche perché oltre ai rossoneri piace pure alla Roma.