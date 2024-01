Juve-Kean, rinnovo o non rinnovo prima del prestito?

Doveva esserci prima il rinnovo e poi il prestito. Almeno secondo la Juve. Però ora Moise Kean ci avrebbe ripensato. Non al prestito, ma alla possibilità di rinnovare subito il contratto: semmai, se ne riparlerà a fine stagione. Dialoghi in corso, non è detta la parola fine. Con l'Atletico Madrid spettatore assolutamente interessato.