Nel segno di Moise Kean, ancora. Il classe 2000 della Juve colleziona record su record. A 19 anni e 31 giorni, è il giocatore più giovane a segnare otto gol in Serie A dai tempi di Mario Balotelli (18 anni e 242 giorni, nel 2009). Kean aveva già collezionato altri record: è stato il primo 2000 a esordire in Serie A, il primo 2000 a segnare in Serie A, il primo 2000 a esordire in Champions League, il primo 2000 a segnare con l’Italia U-21 ed è stato anche il primo 2000 a segnare con l’Italia.



Dopo la partita, il match winner di Juve-Empoli ha parlato a Sky Sport della vittoria e non solo: “Più giovane dai tempi di Balotelli a quota 8 gol? Sono contento e felice.Il lavoro aiuta tanto in campo per dimostri ciò che uno vale. Piedi per terra? Se lo dice Allegri è giusto.