In tanti lo volevano già la scorsa estate, pronti a prelevarlo in prestito o a titolo definitivo, ma alla fine Moise Kean è rimasto alla Juventus. E l'attaccante classe 2000 non si è pentito della scelta, che gli ha permesso di allenarsi con Ronaldo e imparare sempre di più con i campioni della prima squadra nonostante lo scarso minutaggio concesso da Allegri. Ma l'idea di una nuova esperienza lontano dalla Juve è tornata a bussare: Kean può lasciare Torino, ma prima, come conferma Sky Sport, dovrà rinnovare il contratto in scadenza nel 2020.