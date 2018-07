Moise Kean, attaccante di proprietà della Juventus e vicecampione d'Europa con l'Italia Under 19, parla ai giornalisti presenti fuori da un noto albergo milanese: "Arrivare in finale un’emozione bellissima, giocare con la maglia azzurra è sempre un’emozione unica, peccato per com’è andata alla fine ma siamo consapevoli di essere una buona squadra: noi ci credevamo fin all’inizio, poi é andata così. Il sogno è giocare l'Europeo con la maglia della nazionale maggiore? Potrebbe essere un’altra vetta importante".



SUL FUTURO - "Adesso penso a riposarmi, a recuperare bene, quello che è il mio futuro ancora non lo so. Priorità serie A? Assolutamente, stare con i grandi aiuta sempre molto. Un’esperienza all’estero? A chi non piacerebbe, ora però penso solo a riposarmi e a fare bene. Impossibile restare alla Juve? A nessuno non farebbe piacere giocare in bianconero, ma non so che succederà".



SU RONALDO - "L’arrivo di Ronaldo? Bello, allenarmi con lui e vederlo è un’emozione unica. Higuain al Milan? È una scelta del Pipa, è un ottimo giocatore e la scelta sta a lui”.