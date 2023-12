La Juventus è attenta anche ai centrali, con due nomi su tutti: Mario Hermoso e Lloyd Kelly, in scadenza rispettivamente con l’Atletico Madrid e il Bournemouth. In comune il fatto di essere mancini (tutt'altro che casuale, visto che l’unico difensore di piede sinistro della rosa bianconera è proprio Alex Sandro), Hermoso è decisamente più esperto e non solo per l’età, 28 anni contro 25, essendo alla quarta stagione da pilastro dell’Atletico Madrid, laddove Kelly è alla seconda stagione in Premier League. Lo riporta Tuttosport.