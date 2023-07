La Serie A strizza l'occhio a. Dopo un solo anno al Barcellona, il centrocampista ivoriano potrebbe lasciare il club spagnolo, in Italia c'è la Juventus che ci sta pensando per davvero.. Il nuovo ds bianconero ora sta studiando un piano per provare a riportare Kessie in Italia, prima però bisogna chiudere qualche cessione tra Zakaria (in uscita) e McKennie per il quale si aspetta una decisione definitiva da parte di Allegri.- Kessie è fuori dai piani di Xavi e il Barcellona lo considera in uscita: arrivato l'estate scorsa a parametro zero dopo la fine del contratto con il Milan,per una società che da tempo è alle prese con problemi economici; un anno fa hanno avuto difficoltà a tesserare Lewandowski, quest'anno ci è voluto tempo per far quadrare i conti prima di annunciare Gundogan e bloccare Vitor Roque (in arrivo il prossimo anno).- Un affare possibile ma non facilissimo per due motivi: secondo persone vicino ai bianconeri l'offerta da presentare al Barça potrebbe essere un, sarebbe più tentato dalla Premier League come step successivo per la sua carriera. In Inghilterra il giocatore è stato accostato a Wolverhampton, Aston Villa e Tottenham, che più di tutte al momento sembra essere la società pronta a superare la concorrenza.