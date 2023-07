Il Barcellona lo manda via, lo spinge fuori. E la Juve allora ci pensa, sempre di più: Frank Kessié può davvero vestire il bianconero. Sempre che Cristiano Giuntoli riesca a sbloccare le uscite in tempi utili, sempre che il Barça accetti le condizioni della Juve: prestito con diritto di riscatto, fissato a non oltre 15 milioni. Forse è presto, ma la pista si scalda.