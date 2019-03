Buone notizie per la Juventus e Sami Khedira. Come riporta l'Ansa, il centrocampista tedesco è tornato a Torino, dopo aver terminato la convalescenza in seguito all'intervento di ablazione al cuore subito il 20 febbraio scorso. L'ex Real Madrid riprenderà gradualmente ad allenarsi e nei prossimi giorni sarà sottoposto a nuovi controlli.