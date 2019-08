Sami Khedira ha convinto Maurizio Sarri. Il centrocampista tedesco non è più sul mercato anche perché ha rifiutato tutte le destinazioni che gli erano state proposte, dal Fenerbache all'Arsenal. La Gazzetta dello Sport riporta, tuttavia, i motivi che hanno convinto Maurizio Sarri a dare un'opportunità all'ex Real Madrid. "Khedira ​sa sempre prima dove finisce il pallone. La Juve di Sarri dovrà essere padrona nella metà campo avversaria e questo comporta una linea difensiva più alta e un attentissimo gioco di equilibri, in particolare tra terzini, mezzali e regista. Ecco perché Khedira può essere prezioso: Sami non giocherà sempre, ma è un’alternativa affidabile e sa come si affrontano le grandi sfide. L’altra specialità della casa sono gli inserimenti: tra i centrocampisti bianconeri nessuno ha la stessa abilità".