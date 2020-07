Ancora out per infortunio, Sami Khedira potrebbe rimanere fuori dalla lista Champions. A riportarlo è il Corriere dello Sport, secondo il quale il centrocampista tedesco, spesso alle prese con problemi fisici, è il maggiore indiziato per lasciare il posto a Demiral. Khedira, che ha un contratto ci bianconeri fino al 2021, vede così il suo futuro nuovamente in bilico. Il giocatore non sarà con la squadra a Udine, neanche con lo scudetto in ballo. Ufficialmente, Sami è in Germania per alcune terapie. Non tornerà in campo in questa stagione: l'infortunio lo terrà ai box fino all'inizio della prossima ananata.