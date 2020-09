Niente da fare, per ora Sami Khedira non molla. La proposta della Juve per quel che riguarda la buonuscita è sempre di 2,5 milioni, ma il centrocampista vuole tutto o quasi. Anche perché lui vorrebbe restare fino alla fine del contratto. Intanto un mese è trascorso di questa stagione da dieci mensilità, un ricco stipendio da 600 mila euro netti verrà incassato comunque. E sul piatto ballano altri 850mila euro, quelli che spettano agli agenti in caso di permanenza. Il 5 ottobre si avvicina ma le parti sono ancora, clamorosamente, distanti.