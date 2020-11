Sami Khedira è pronto a lasciare la Juventus. Il centrocampista tedesco, 33 anni, ha dichiarato a Sky Germania: "Sin da bambino il mio sogno è sempre stato quello di giocare nella Premier League. Si tratta di un traguardo che non ho ancora raggiunto, ma sono sempre elettrizzato quando sfido le squadre inglesi e per me sarebbe un onore approdare in quel campionato".



EVERTON O TOTTENHAM - "Mourinho mi è sempre piaciuto per la sua schiettezza, mi sono trovato molto bene a lavorare con lui (al Real Madrid, ndr) perché è un grande allenatore. Se mi arrivasse una sua chiamata, non gli direi di no. Non è l'unico tecnico con cui vorrei lavorare, per esempio Ancelotti è una bellissima persona e sta facendo un'ottima stagione".