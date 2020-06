Andrea Agnelli è quello che ha preso peggio di tutti la sconfitta della Juve contro il Napoli. "Maurizio Sarri - scrive Tuttosport - non rischia l’esonero e, nonostante una profonda seccatura e delusione per la partita contro il Napoli, l’ipotesi non è stata neppure contemplata dai dirigenti. Questo è l’unico presupposto possibile per ragionare del futuro più prossimo della Juventus e del suo tecnico, che gode ancora di piena fiducia anche da parte del più arrabbiato di tutti per la sconfitta di mercoledì, cioè Andrea Agnelli".