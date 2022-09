L'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri ha dichiarato dopo la sconfitta per 2-1 sul campo del PSG in Champions League: "La squadra ha fatto una buona partita, ma dobbiamo vederla come un'occasione persa. Alla fine dovevamo essere un po' più lucidi e creare più occasioni dalla parte sinistra, dove dovevamo mettere più palle in mezzo".



"Vlahovic ha fatto una buona partita. Sappiamo che dobbiamo migliorare e stiamo lavorando per questo, aspettando il rientro di alcuni giocatori. Siamo sulla buona strada, l'importante è battere la Salernitana e andare forte contro il Benfica. Nessuno al mondo ha una tecnica come la loro, noi abbiamo difeso meglio nel secondo tempo che nel primo".

"Paredes? Giocatori di un livello alto come il suo sono bravi, si vede da come tocca il pallone".