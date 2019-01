La Juventus dice addio al sogno Triplete dopo il ko in Coppa Italia con l'Atalanta e l'eliminazione ai quarti di finale. Il presidente Andrea Agnelli infatti, come riferito da Sky Sport, questa mattina alle 10.45 è arrivato alla Continassa: una chiacchierata con Allegri e un confronto anche con la squadra, presente per l'allenamento mattutino, al termine del quale si è spostato in sede. Si attendono ulteriori notizie in giornata anche dall'infermeria: esami per Giorgio Chiellini dopo il problema al polpaccio che lo ha fermato nella sfida con l'Atalanta.