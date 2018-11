Siamo l’unica squadra italiana imbattuta in @ChampionsLeague . Viva il Napoli e #ForzaNapoliSempre — Official SSC Napoli (@sscnapoli) 7 novembre 2018

La sconfitta dellacontro ilfa tristi i tifosi bianconeri, ma fa 'godere'i loro 'nemici'. Su tutti José Mourinho: bersaglio di cori e insulti dei fan juventini, si è rifatto dopo la clamorosa rimonta finale e la vittoria all'Allianz Stadium, entrando in campo e alzando la mano all'orecchio con segno di sfida e scherno. Non solo gli avversari di giornata, a gongolare sono anche i rivali storici che da lontano gongolano per la debacle della Vecchia Signora. Così il, il club azzurro festeggia su Twitter: "Siamo l'unica squadra italiana imbattuta in Champions League. Viva il Napoli e Forza Napoli sempre!".