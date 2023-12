Su Teun Koopmeiners c'è la Juve? Sì, c'è da tempo. E ci sarà finché l'olandese non troverà una nuova squadra. Ma in questo momento non si pone il problema perché l'Atalanta ha fatto capire chiaramente di non volerlo vendere in alcun modo a gennaio. Per poi fissare anche un prezzo non inferiore a quota 40-45 milioni in estate.