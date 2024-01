Juve, Koopmeiners è il colpo grosso a centrocampo. E con lui altri tre nomi

Gianluca Minchiotti

Il centrocampo è sicuramente il settore nel quale la Juventus ha più bisogno di investire, sia pensando al mercato in corso che in prospettiva estiva. Persi Pogba e Fagioli per le note ragioni, la mediana bianconera necessità sia di quantità che di qualità, elementi ai quali Max Allegri sta sopperendo in virtù di un calendario leggero, vista l'assenza di coppe europee. Ma già nel mese di aprile, con la doppia semifinale di Coppa Italia sommata alla fase più calda del campionato, e poi soprattutto nella prossima stagione, la musica cambierà. Urgono rinforzi quindi, ai quali il direttore dell'area sportiva Cristiano Giuntoli e il direttore sportivo Giovanni Manna stanno lavorando, sondando il mercato italiano ed estero in cerca di occasioni che facciano al caso della Juve. In particolare, ad oggi, sono quattro i giocatori sui quali si sta concentrando l'attenzione degli uomini mercato bianconeri, a partire da Teun Koopmeiners, gioiello dell'Atalanta...



SCORRI PER LEGGERE: CENTROCAMPO JUVE, I QUATTRO NOMI