L'Atalanta il prezzo lo aveva già fissato la scorsa estate. E anche per questo alla fine non era mai arrivata l'offerta giusta. Adesso Teun Koopmeiners continua a essere nel mirino di diversi club, soprattutto in Italia, restano Juve e Napoli le società più interessate, ma la valutazione che ne fa l'Atalanta di quasi 50 milioni frena sul nascere ogni ardore. Almeno per ora.