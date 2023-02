Filip Kostic, esterno della Juventus, ha parlato a Dazn e Jtv nel prepartita della sfida contro la Fiorentina.



PRONTO - "È una partita molto importante e difficile per noi. Dobbiamo rimanere concentrati per tutti i 90 minuti e dobbiamo continuare come l’ultima settimana, e vincere la partita. Come sto? Io sono pronto, provo a migliorarmi ogni giorno e ogni settimana".



VLAHOVIC - "Dusan è molto importante per noi, il migliore attaccante in Europa. Per noi è importante che sia tornato. Ha avuto problemi negli ultimi mesi, ma ora é tornato e segna. So che può fare ancora meglio. E' al 100% ma può arrivare al 120%".