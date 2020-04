Da Stoccolma, col pensiero rivolto a Parma. Ma anche, e tanto, a Torino. I 20 anni di Kulusevski sono stati piuttosto particolari, però solo per il lockdown. Del resto, soprattutto per quello che gli si prospetta davanti, Dejan è smanioso di ricominciare e di raggiungere la sua nuova squadra. Con il Parma ormai salvato, l'obiettivo ora è affermarsi anche con la maglia della Juventus. Un arrivo che potrebbe però tardare: cosa potrebbe succedere se il campionato - come sembra - dovesse finire in piena estate? Il suo prestito si chiude il 30 giugno, il giocatore svedere non vorrebbe però mettere nei guai il Parma per il finale di stagione. Dunque, non importa quando terminerà, ma Kulusevski sarà a Torino solo dopo aver completato la stagione con gli emiliani.