Dejan Kulusevski è stato intervistato da DAZN prima della sfida con la Lazio e ha risposto così sul suo ruolo in campo: “Morata e non Ronaldo? Certo che ci sono delle cose che cambiano, tu come giocatore devi leggere le situazioni. Oggi magari non avrò lo stesso ruolo che ho avuto nelle altre partite, però riesco ad adattarmi, voglio fare bene, voglio aiutare, voglio essere vicino ad Alvaro, così possiamo aiutarci insieme", le parole del trequartista della Juve.